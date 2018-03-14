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«Средневековый» папаша избил дочь до смерти, чтобы... изгнать из нее бесов

14.03.2018 09:09

Любителя средневековья и исторической реконструкции из Швейцарии обвинили в избиении собственной дочери до смерти в попытке экзорцизма.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Фото: Pixabay

Случай произошел в коммуне Вагенхаузен в немецкоязычном кантоне Тургау на северо-востоке страны. Сообщается, что 25-летняя Ванесса и ее отец Клаус праздновали новый 2016 год в квартире у ее молодого человека Курта. Между нами произошла ссора, и отец захотел "изгнать из нее бесов".

Стоит отметить, что девушка познакомилась со своим отцом только в 23 года, до этого ее мать скрывала от дочери личность отца.

Отец решил, что ее агрессия объясняется одержимостью, и решил изгнать из дочери бесов. Для этого он начал массировать ее голыми ногами, а когда девушка начала сопротивляться, несколько раз ударил ее кулаком и пнул в живот, что вызвало внутреннее кровотечение и разрыв кишок.

Девушка пошла в душ, там она упала без сознания. Отец решил помочь ей дышать, открыв ей рот деревянным копьем. Когда парень девушки вернулся домой, было уже слишком поздно вызывать врачей.

Обвинение в суде города Фрауэнфельд требует для него наказания в виде 14 лет лишения свободы за преднамеренное убийство и осквернение тела. Процесс еще не завершен. // Сегодня

 

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