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У Кропивницькому викрито на хабарі керівника пенітенціарного закладу

14.03.2018 09:27

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили у Кропивницькому на хабарі виконуючого обов’язки начальника однієї з установ з питань виконання покарань.

Правоохоронці встановили, що майор внутрішньої служби вимагав одинадцять тисяч гривень від місцевого мешканця за приймання передач для затриманих, які містили заборонені предмети.

Фото Служба безпеки України.

Співробітники СБ України затримали посадовця в службовому кабінеті після одержання третьої частини неправомірної вигоди у розмірі три тисячі сімсот гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину.

Тривають першочергові слідчі дії.

Служба безпеки України

 

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