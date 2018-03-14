У Кропивницькому викрито на хабарі керівника пенітенціарного закладу

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили у Кропивницькому на хабарі виконуючого обов’язки начальника однієї з установ з питань виконання покарань.

Правоохоронці встановили, що майор внутрішньої служби вимагав одинадцять тисяч гривень від місцевого мешканця за приймання передач для затриманих, які містили заборонені предмети.

Співробітники СБ України затримали посадовця в службовому кабінеті після одержання третьої частини неправомірної вигоди у розмірі три тисячі сімсот гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину.

Тривають першочергові слідчі дії.

Служба безпеки України