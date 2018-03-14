У Кропивницькому викрито на хабарі керівника пенітенціарного закладу

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Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили у Кропивницькому на хабарі виконуючого обов’язки начальника однієї з установ з питань виконання покарань.
Правоохоронці встановили, що майор внутрішньої служби вимагав одинадцять тисяч гривень від місцевого мешканця за приймання передач для затриманих, які містили заборонені предмети.
Співробітники СБ України затримали посадовця в службовому кабінеті після одержання третьої частини неправомірної вигоди у розмірі три тисячі сімсот гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину.
Тривають першочергові слідчі дії.
Первобытные дикари, для которых успешная охота была необходимым условием выживания племени, практиковали мистические ритуалы, получившие у позднейших ученых название...