Скончался знаменитый ученый Стивен Хокинг

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Всемирно известный физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Британец был известен своей новаторской работой с черными дырами и относительностями и был автором ряда популярных научных книг, включая “Краткую историю времени”.
Его дети, Люси, Роберт и Тим, сказали: “Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня умер. Он был замечательным ученым и удивительным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет”.
Они похвалили его “мужество и настойчивость” и сказали, что его “блеск и юмор” вдохновили людей во всем мире.
Они добавили, что однажды он сказал: “Это не было бы большой частью вселенной, если бы она не была домом для людей, которых вы любите. Мы будем скучать за ним всегда”.
Первобытные дикари, для которых успешная охота была необходимым условием выживания племени, практиковали мистические ритуалы, получившие у позднейших ученых название...