Скончался знаменитый ученый Стивен Хокинг

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Британец был известен своей новаторской работой с черными дырами и относительностями и был автором ряда популярных научных книг, включая “Краткую историю времени”.

Его дети, Люси, Роберт и Тим, сказали: “Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня умер. Он был замечательным ученым и удивительным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет”.

Они похвалили его “мужество и настойчивость” и сказали, что его “блеск и юмор” вдохновили людей во всем мире.

Они добавили, что однажды он сказал: “Это не было бы большой частью вселенной, если бы она не была домом для людей, которых вы любите. Мы будем скучать за ним всегда”.