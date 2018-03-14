Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Скончался знаменитый ученый Стивен Хокинг

14.03.2018 10:05

Всемирно известный физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

На 77-м году жизни умер ученый Стивен Хокинг

Британец был известен своей новаторской работой с черными дырами и относительностями и был автором ряда популярных научных книг, включая “Краткую историю времени”.

Его дети, Люси, Роберт и Тим, сказали: “Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня умер. Он был замечательным ученым и удивительным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет”.

Они похвалили его “мужество и настойчивость” и сказали, что его “блеск и юмор” вдохновили людей во всем мире.

Они добавили, что однажды он сказал: “Это не было бы большой частью вселенной, если бы она не была домом для людей, которых вы любите. Мы будем скучать за ним всегда”.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...