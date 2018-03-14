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СБУ разоблачила очередную группу торговцев оружием

14.03.2018 10:55

В прокуратуре подозревают, что преступникам помогали действующие бойцы ВСУ

В Черниговской области работники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры разоблачили группу торговцев оружием, у которой был изъят немалый арсенал.

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"13 марта под процессуальным руководством военной прокуратуры вместе с сотрудниками СБУ во время проведения негласных следственных действий прекращена деятельность еще одной преступной группы торговцев оружием", – написал он.

Фото: Facebook Андрея Лысенко

В ходе досудебного расследования были задержаны трое жителей Черниговской области, которые, действуя в группе с военнослужащими ВСУ наладили схему похищения оружия и боеприпасов.

Фото: Facebook Андрея Лысенко

При задержании и обысках у злоумышленников были изъяты два гранатомета – РПГ-22 и РПГ-26, 19 гранат (Ф-1, РГД-5, РГН) и запалы к ним, два пистолета и автомат иностранного производства, 1200 патронов калибра 7,62 мм и 9 мм, а также две тротиловые шашки с детонаторами.

 

 

 

Сейчас следствие проверяет версию происхождения боеприпасов из зоны АТО.

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения по статьям о незаконном обороте оружия, а также о краже оружия и боеприпасов. Санкции этих статей грозят лишением свободы на срок до 12 лет. // Сегодня

 

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