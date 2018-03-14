Против России кроме Британии выступили США, страны Евросоюза, Содружества наций, НАТО

Пока со стороны Лондона звучали следующие угрозы: высылка российских дипломатов, ужесточение торговых отношений, санкции против российских бизнесменов, бойкот ЧМ и даже секретная кибератака на российские правительственные сети и сайты "фабрики троллей".

Сами по себе эти меры для России не очень болезненны. Но дело в том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй за последние пару дней заручилась максимальной поддержкой со стороны международных партнеров в вопросе принятия жестких мер в отношении нынешних властей России. И ее всецело поддержали большинство стран Содружества наций (а это несколько десятков государств), Евросоюз (тоже более двух десятков государств), страны - члены НАТО и США.

Лондон призвал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с применением на территории Королевства

химического оружия, произведенного в России. И это требование поддерживают многие европейские союзники Британии, ее союзники по странам Содружества и США. В американском сенате уже призвали объявить Россию "спонсором терроризма" , как и Северную Корею, и ввести санкции, аналогичные северокорейским.

Так что нежелание Кремля в ответ на ультиматум Лондона предоставлять данные по химоружию "Новичок" в будущем может спровоцировать такую реакцию, что предыдущие антироссийские санкционные меры со стороны США и ЕС покажутся легким давлением.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил согласие с выводами Лондона относительно возможной причастности РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам американского лидера, на вероятную причастность РФ указывают доказательства, которыми располагает Британия. Выводы Лондона в Вашингтоне будут воспринимать как факты, пояснил президент США.

США заявил об Государственный департаментзаявил об абсолютной уверенности Вашингтона в расследовании Великобритании и ее оценках о возможной ответственности России за химатаку на территории Великобритании. "Такому нападению на земле суверенного государства никогда не может быть оправдания. И мы возмущены тем, что Россия, как предполагается, вновь совершает такие действия. Начиная с Украины и Сирии и теперь в Великобритании Россия продолжает оставаться безответственной силой нестабильности в мире, открыто пренебрегая суверенитетом других стран и жизнью своих граждан, - говорится в заявлении Госдепа США. - Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши ответные шаги".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил главу британского МИД Бориса Джонсона в поддержке линии Соединенного Королевства в отношении России. Он заявил о "единстве стран НАТО в противостоянии угрозе, которую представляет собой Россия не только для Великобритании, но и для всех союзников по НАТО".

Главы МИД Франции и Германии также выразили всецелую поддержку Великобритании.

По словам главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, если будет доказана причастность России к "использованию запрещенного химоружия", это будет иметь очень серьезные последствия. Германский Бундестаг объявил, что Британия может рассчитывать на солидарность своих союзников. Там заявили, что если Россия не будет сотрудничать, то последует "совместный ответ Запада".

Британский премьер Тереза Мэй заручилась поддержкой президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил об "агрессивном поведении" России и заявил о намерении продолжать действовать совместно с союзниками по ЕС для решения этой проблемы. Правительства Франции и Великобритании договорились "тесно координировать свои действия" в отношении России.

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис накануне на заседании Совета ЕС по экономике и финансам объявил, что Евросоюз поддержит Великобританию в связи с делом Скрипаля. "Великобритания может рассчитывать, что Евросоюз проявит солидарность в этом деле", - сказал он.

Латвия поддерживает Великобританию в ее противостоянии с Россией и также призывает Москву дать объяснения. Глава МИД страны Эдгар Ринкевич подчеркнул, что Латвия "полностью поддерживает нашего друга и союзника Великобританию в деле об использовании военного нервно-паралитического вещества при отравлении бывшего офицера ГРУ. Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - явное нарушении международного права. Россия должна оперативно представить полное объяснение. А ЕС и НАТО должны дать единый и эффективный ответ на этот преступный акт".

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что его страна солидарна с Великобританией. Глава МИД отметил, что отравление в Солсбери стало первым случаем использования химического оружия в Европе после Второй мировой войны. Эстония полностью доверяет результатам проведенного властями Великобритании расследования и призывает Россию подтвердить действие принятой в октябре 2017 года декларации о полном уничтожении химоружия и обеспечить эффективность режимов контроля за вооружениями.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отправился накануне в Лондон, где выразил солидарность с британским правительством. "Мы полностью солидарны с Соединенным Королевством и с его озабоченностью", - заявил он. Линкявичюс отметил, что использование военного химического оружия на территории НАТО стало особым случаем, поэтому важно привлечь виновных к ответственности.

Правительство Испании категорически осудило применение нейротоксического оружия в Великобритании и выразило полную солидарность своему партнеру. Власти страны заявили, что поддержат все усилия Лондона, направленные на установление ответственных за нападение и их жесткое наказание.

Прим. NEWSru.com), готовы поддержать Великобританию и рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении России в связи с химической атакой на британской территории. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Власти Австралии , входящей в Королевства Содружества наций (16 государств, в которых королева Елизавета II является монархом и выступает как глава государства. -), готовы поддержать Великобританию и рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении России в связи с химической атакой на британской территории. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.