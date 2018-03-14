Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 13.03.2018

До Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції звернулась місцева жителька, яка повідомила, що невідома особа викрала з території її домоволодіння 7 металевих труб. Сума збитку - одна тисяча гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів у скоєнні вказаного правопорушення працівники поліції викрили 22-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

Працівниками Малиновського відділу поліції в рамках профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант» виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності 38-річного іноземця, який порушив правила перебування іноземних громадян на території України.

Співробітниками групи реагування патрульної поліції Подільського відділу поліції викрито 43-річного іноземного громадянина, який перебував на території України з порушенням міграційного законодавства. Правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції надійшла заява 40-річного чоловіка про те, що невідома особа викрала з його автомобіля компресор і домкрат. Сума збитку становить 5 500 гривень. Вжитими заходами у скоєнні даного правопорушення поліцейські викрили 58-річну місцеву мешканку, від якої отримано правдиві свідчення.

До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції звернувся 22-річний мешканець с. Багате, який розповів, що, знаходячись в барі, виявив відсутність свого мобільного телефону. Вжитими заходами правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 18-річний мешканець с. Озерне. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство.

Працівниками Біляївського відділу поліцїі у ході проведених оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності громадянина іноземної держави, який порушив правила перебування іноземців на території України.

До Ізмаїльського відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся 21-річний чоловік, який повідомив, що, знаходячись в парку, виявив відсутність свого мобільного телефону. Проведеними заходами у скоєнні даного правопорушення правоохоронці викрили 16-річного мешканця с. Броска, який надав правдиві свідчення. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

ВК ГУНП в Одеській області