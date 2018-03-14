Оперативные данные о ситуации в зоне АТО на 14.03.2018

В последний недельный период отмечается снижение интенсивности огневых ударов российских оккупационных формирований на Донбассе по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. При этом, отмечается значительная активизация деятельности диверсионно-разведывательных и снайперских групп противника вдоль всей линии соприкосновения с ВС Украины. Всего в этот период подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили порядка 25 огневых налета (за прошлый недельный период - более 40) из 82-мм минометов, БМП и танков.

Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Счастье, Катериновка, Троицкое, Авдеевка и Богдановка. Кроме того, противник 9 марта с.г. в районе Станица Луганская обстрелял подразделения ВС Украины из стрелкового вооружения, что является нарушением соглашения о разведении сил в данном районе.

Противник продолжал активное ведение воздушной разведки боевых порядков ВС Украины. В период с 6 по 12 марта с.г. зафиксировано 15 разведывательных полетов БПЛА ВС РФ, в т.ч. 4 полета БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины.

Согласно поступившей на имя командующих 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе директивы ГШ ВС РФ, на период подготовки и проведения выборов президента РФ (18 марта с.г.) части и подразделения «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» с 10 марта с.г. приведены в повышенную степень боевой готовности, а личный состав переведен на казарменное положение. Все мероприятия, проводимые командованием 1 и 2 АК, находятся на жестком контроле руководства ГШ ВС РФ.

В частях и подразделениях 1 и 2 АК на военных полигонах в оккупированной части Донбасса продолжают интенсивно проводиться мероприятия боевой подготовки. Так, на полигоне “Приморский” завершены сборы с механиками-водителями и операторами наводчиками боевых машин, на базе отдельных частей и подразделений 1 и 2 АК начато проведений занятий с личным составом т.н. “МВД ЛНР/ДНР” по отработке вопросов ведения боевых действий в городе и организации несения службы на блокпостах.

В период с 6 по 12 марта с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 11 человек:

1 АК - 1 омсбр (Кальмиусское) 1 в/с; 9 ошмсп мп (Новоазовск) 5 в/с, 3 омсбр (Горловка) 1 в/с, 11 омп (Макеевка) 1 в/с, 100 омсбр (Донецк) 1 в/с;

2 АК - 7 омсбр (Брянка) 2 в/с.

Для обеспечения деятельности частей и соединений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск в период с 6 по 12 марта с.г. с территории России было доставлено около 600 тонн ГСМ (ж/д. ст. Ровеньки) и до 25 вагонов с материально-техническим имуществом.

Отмечается проведение оккупантами в первой линии на ряде участков интенсивных работ по поддержанию своих инженерных сооружений в пригодном состоянии в связи с резким таянием снежного покрова. Во второй линии для проведения земляных работ активно используются представители гражданского населения, «арестованные» и «задержанные» так называемыми «органами правопорядка» оккупантов, и привлекаемые ими для проведения подобных работ.

Так, на Мариупольском направлении боевики активно ведут земляные работы на своих опорных пунктах в районе посёлка Саханка и севернее. Отмечается ежедневно «наряд на работы» в количестве до взвода, прибывающих на передовые опорные пункты грузовым автотранспортом.

По трассе Н-21 на участке между Торезом и Шахтёрском фиксируется перевозка боевиками строительных лесоматериалов. Данные материалы направляются на строительство опорных пунктов оккупантов южнее Донецка и в районе, непосредственно примыкающем к Петровскому району города. За двое суток зафиксировано не менее 10 машин с лесом в сторону Донецка.

Также фиксируются перемещения артиллерии и бронетехники оккупантов (как в первой, так и во второй линиях):

- колонна из 6-и 122-мм установок РСЗО БМ-21 «Град» отмечена юго-западнее Хрустального, стоявшая вдоль просёлочной дороги. Также отмечены 1 МТ-ЛБ и 1 Урал, в кузове которого находились вооружённые боевики;

- между ж\д станцией Теплогорск и автотрассой Т0504 наблюдалась колонна лёгкой бронетехники оккупантов, двигавшаяся в направлении на север вдоль лесопосадки. Всего – 6 единиц МТ-ЛБ, 2 БТР-70\80 и 2 Урала;

- в районе н.п. Смелое и Долгое вновь фиксируется активность формирований оккупантов. Южнее посёлка Долгое фиксируется появление как минимум 3-х новых единиц ЗУ-23-2 на позициях и не менее 4-х единиц МТ-ЛБ и БМП. В районе Смелого отмечается появление 2-х единиц 120-мм минометов с расчётами и БК.

Командные органы и структуры «по работе с личным составом» в подразделениях «1-го АК ДНР» проводят серию целевых акций по поднятию уровня морально-психологического состояния личного состава и борьбе с дезертирством. Так, в ходе «занятий» боевикам демонстрируют некие фейковые фото и видео кадры со «зверски замученным и убитым» якобы в украинском плену неким рядовым Торопкиным Е.И., попавшим в плен к «карателям» 2-го марта с.г. «Следы зверских пыток и издевательств карателей» над «ополченцем», по задумке инициаторов этих акций, должны пробудить в боевиках «чувство мести», и продемонстрировать им «беспочвенность надежды на милость киевских карателей» в случае дезертирства и добровольной сдачи в плен, а также способствовать «сплочению воинских коллективов».

«Органы МГБ ДНР» проводят расследование устойчивых слухов среди местных боевиков и российских наемников в частях «1-го АК ДНР» по поводу изымания командирами подразделений паспортов граждан РФ у наемников, прибывающих из России. Отмечается подтверждение подобных действий некоторыми командирами. Сами командиры аргументируют свои действия тем, что в то время, как в подразделениях наблюдается некомплект личного состава, поступившие на службу граждане РФ «склонны к дезертирству, или по тем или иным причинам досрочно разрывать контракт». Изымание паспортов, по словам командиров боевиков, препятствует подобным действиям наемников. Также выяснилось, что точно такой же способ (изъятие документов, удостоверяющих личность) применяется и к местным боевикам «первого контракта».

Среди местных жителей Донецка ходят упорные слухи о том, что в «ЛДНР» «с Кавказа» зашла крупная партия фальшивых российских рублей. Уже отмечаются случаи скандалов и перепроверок «подозрительных купюр» в объектах торговли и сферы услуг как в самом Донецке, так и в Макеевке и Горловке.

Администрацией президента РФ предлагается кандидатура Д. Выдрина (до февраля 2014 года - советник Януковича) ответственным за согласование и предоставление рекомендаций представителям правительственных кругов Венгрии для принятия решений по Украине во внешнеполитической сфере с учетом интересов России. Также, по некоторым данным, одновременно т.н. "штаб спасения Украины" Н. Азарова разрабатывает предложения по дестабилизации ситуации в Западной Украине, в частности, в Закарпатской области. // Группа «Информационное Сопротивление»