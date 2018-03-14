У ДТП загинув заявник по резонансній корупційній справі в Ужгородській міськраді

За інформацією з правоохоронних органів, до трагедії, ймовірно, призвела неадекватність дій водія в загалом штатній ситуації на дорозі

Водієм, що загинув, врізавшись на "Мерседесі" надвечір 9 березня в стовп біля села Баранинці, був О.І.Головацький – заявник по резонансній "хабарній" справі в Ужгородській міськраді, фігурантами якої є колишній перший заступник міського голови Ужгорода Іштван Цап та екс-очільник "земельої" комісії міськради Станіслав Пономарьов.

Про це повідомляють джерела Закарпаття онлайн в правоохоронних органах.

Попри те, що, публікуючи повідомлення з місця події, поліція обмежилася світлинами стовпа, в який врізався автомобіль, редакції Закарпаття онлайн вдалося отримати ексклюзивні фото транспортного засобу після трагічної ДТП.

Як видно, глибока вм'ятина від сильного удару об масивну металеву опору, розташовану на узбіччі, припадає рівно на середину передньої частинаи "Мерседеса".

Як вказують джерела Закарпаття онлайн, враховуючи відсутність в момент аварії несприятливих погодних умов (дощу, снігу, ожеледиці), чи якихось перешкод для руху, факт зіткнення зі стовпом та характер ушкоджень автомобіля свідчать, ймовірно, про неадекватність дій водія "Мерседеса" на дорозі в загалом штатній ситуації.

Як раніше інформувало Закарпаття онлайн, 9 березня, о 21:15, на лінію «102» надійшло повідомлення про автомобільну аварію з потерпілими.

На місці події слідчо-оперативна група з’ясувала, що 45-річний мешканець села Череївці Мукачівського району рухався автодорогою «Київ-Чоп» у напрямку села Барвінок. Поблизу села Баранинці водій «Mercedes» не впорався з керуванням і в’їхав у бетонний стовп. Після цього автомобіль викинуло в кювет.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Автомобіль доставлено на спецмайданчик Ужгородського районного відділення поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху), повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області.