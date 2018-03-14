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Рада ужесточила уголовную ответственность за педофилию

14.03.2018 12:05

Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за педофилию. Парламентарии 240 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект.

"Природные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", - отмечается в принятом законе.

Рада ужесточила уголовную ответственность за педофилию

При этом предполагается, что "те же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового". // УНН

 

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