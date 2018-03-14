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В Нигерии задержали танкер с 16 украинцами на борту

14.03.2018 12:16

В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с 16 украинцами по обвинению в незаконной торговле топливом.

Об этом сообщает FleetMon.

Картинки по запросу В Нигерии задержали танкер с 16 украинцами на борту

San Padre Pio арестовали еще 23 января. Тем не менее, об этом стало известно только недавно. В частности, 9 марта Военно-морской флот Нигерии сообщил об аресте судна с 5 тыс. тонн груза за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом.

В то же время капитан украинского экипажа заявил, что у них были все необходимые разрешения. Более того, это уже не первый раз, когда они посещают Нигерию с торговыми целями. // Realist

 

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