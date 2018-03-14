В Одессе пьяный водитель стрелял из машины на ходу

Вторая за сутки стрельба произошла в спальном районе Одессы. Пьяный водитель начал стрелять в воздух из пистолета, проезжая по Киевскому району. Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"Водитель автомобиля Тойота, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в воздух. Прибыв на место, патрульные задержали 35-летнего правонарушителя", – рассказала пресс-секрутарь патрульной полиции Одесской области Алла Марченко. На этот раз обошлось без пострадавших.

Накануне сообщалось, что одессит стрелял из окна квартиры из ружья. Нарушитель произвел три выстрела. К счастью, никто не пострадал.

В указанной квартире патрульным дверь никто не открывал, но было слышно, что там кто-то есть. Благодаря слаженным действиям всех правоохранительных органов, "стрелка" удалось уговорить выйти из дома, где его и задержали патрульные. Предмет, похожий на ружье, изъяли эксперты. На месте выстрелов нашли гильзы. // Сегодня