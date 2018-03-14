В Нижнем Новгороде мужчину убили и сожгли вместе с автомобилем

Полиция Нижнего Новгорода ищет убийц автомобилиста, обгоревший труп которого был найден в сожженном автомобиле. Погибшим оказался 32-летний Николай Наместников, у которого остались жена и дочь, пишет "Комсомольская правда".

Уголовное дело было возбуждено 8 марта. В тот праздничный день в парковой зоне "Малышевские гривы" в Автозаводском районе был обнаружен сгоревший автомобиль Ford C-MAX с госномером "М 844 АА/152". Внутри него на водительском сиденье находились останки владельца машины Николая Наместникова. Судмедэксперты установили, что смерть автолюбителя была насильственной.

По версии следователей, поздним вечером 7 марта 2018 года Наместников выехал из дома и направился по Южному шоссе в сторону улицы Гайдара. Домой он не вернулся.

Следователи полагают, что машина потерпевшего двигалась по улицам: Ореховская, Гайдара, Стахановская, Малышевская, Лесосечная, Малоэтажная.

"Автовладельцам, имеющим авторегистраторы, на которых мог быть запечатлен автомобиль марки Ford C-MAX, госномер "М 844 АА/152", а также лицам, обладающим любой информацией о передвижении указанного автомобиля или ставшим очевидцами совершенного преступления, просьба связаться со следователями", - сообщается на официальном сайте областного управления СК РФ.

Произошедшее квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Вдова погибшего Екатерина Наместникова ищет очевидцев, чтобы помочь следствию и найти убийц. "Я вас умоляю и прошу, может, кто-то из вас или ваших друзей располагает какой-либо информацией. Может, есть у кого записи видеофиксации", - написала женщина в соцсетях.

По словам Екатерины, последний раз камера наблюдения зафиксировала передвижения автомобиля супруга возле дома N15 по улице Гайдара. Вероятно, Николай ехал в сторону кафе "Батя". Убийство же произошло в промежуток между 1:00 и 3:00 8 марта.

"У нас с дочкой забрали самое ценное, убили нашего любимого... Как жить? Нелюди, вас найдут", - добавила Екатерина Наместникова, обращаясь к убийцам.

В соцсетях циркулируют две версии о мотивах расправы. Согласно одной из них, Николай работал таксистом и на него напали агрессивные пассажиры. Другие утверждают, что мужчина мог стать жертвой ревнивого мужа любовницы. Однако знакомые Николая опровергли оба предположения.

"Он никогда не таксовал. И любовницы у него не было, - заверил друг погибшего Роман Ф. - Он любил свою семью. Возможно, при себе имел наличные деньги".

Супруга убитого и его родственники упорно хранят молчание и не отвечают на вопрос, что заставило Наместникова уехать ночью из дома в канун Международного женского дня.

По словам Романа Ф., приятель ехал на какую-то "встречу со знакомым", но не доехал до места назначения. // NEWSru.com