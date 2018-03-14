На Київщині затримали росіянина, який перебуває в міжнародному розшуку

Чоловік не мав документів на право проживання в Україні та, як виявилося, перебуває в міжнародному розшуку за посягання на життя співробітника правоохоронного органу у Республіці Молдова та розбійний напад на території Російської Федерації.

Іноземця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо його подальшої екстрадиції до Республіки Молдова.

Відділ комунікації поліції в Київській області