На Київщині затримали росіянина, який перебуває в міжнародному розшуку

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В рамках проведення загальнодержавних профілактичних заходів «Мігрант» працівники карного розшуку Київщини затримали 39-річного громадянина Російської Федерації.
Чоловік не мав документів на право проживання в Україні та, як виявилося, перебуває в міжнародному розшуку за посягання на життя співробітника правоохоронного органу у Республіці Молдова та розбійний напад на території Російської Федерації.
Іноземця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо його подальшої екстрадиції до Республіки Молдова.
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