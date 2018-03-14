Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Тернополе в отделении одного из банков «испарились» 10 миллионов гривень

14.03.2018 12:55

Полиция пока устанавливает, куда делись деньги из банка. Одна из версий - заговор руководителя отделения с незаконными торговцами валютой.

 

В Тернополе в отделении одного из банков обнаружили недостачу почти на 10 млн грн.

В Тернополе в одном из банков исчезли почти 10 млн грн / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, проверка в отделение пришла без предупреждения, ее прислали представители главного офиса банка.

Ревизоры обнаружили недостачу в более чем 7 млн грн, почти 70 тыс. долларов и 17,6 тыс. евро.

Об отсутствии большой суммы денег в областное управление полиции сообщил представитель главного столичного офиса финансового учреждения. На место предполагаемого преступления выехала следственно-оперативная группа и полицейские детективы.

По словам руководителя отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления Юрия Барабана, когда обнаружили нехватку денег, работники учреждения кому-то позвонили и часть средств – 3,5 млн грн – они вернули в банк. Еще 6,4 млн грн до сих пор не возвращены. Кассир свою причастность к исчезновению крупной суммы отрицает.

Сотрудники полиции устанавливают, куда делись деньги из банка. В частности, отрабатывают версию о сотрудничестве руководителя отделения с людьми, которые занимаются незаконной торговлей иностранной валютой.

Вчера данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со ст. 191 ч. 5 УКУ (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой).

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...