В Тернополе в отделении одного из банков «испарились» 10 миллионов гривень

Полиция пока устанавливает, куда делись деньги из банка. Одна из версий - заговор руководителя отделения с незаконными торговцами валютой.

В Тернополе в отделении одного из банков обнаружили недостачу почти на 10 млн грн.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, проверка в отделение пришла без предупреждения, ее прислали представители главного офиса банка.

Ревизоры обнаружили недостачу в более чем 7 млн грн, почти 70 тыс. долларов и 17,6 тыс. евро.

Об отсутствии большой суммы денег в областное управление полиции сообщил представитель главного столичного офиса финансового учреждения. На место предполагаемого преступления выехала следственно-оперативная группа и полицейские детективы.

По словам руководителя отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления Юрия Барабана, когда обнаружили нехватку денег, работники учреждения кому-то позвонили и часть средств – 3,5 млн грн – они вернули в банк. Еще 6,4 млн грн до сих пор не возвращены. Кассир свою причастность к исчезновению крупной суммы отрицает.

Сотрудники полиции устанавливают, куда делись деньги из банка. В частности, отрабатывают версию о сотрудничестве руководителя отделения с людьми, которые занимаются незаконной торговлей иностранной валютой.

Вчера данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со ст. 191 ч. 5 УКУ (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой).