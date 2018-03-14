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Житель Кривого Рога в результате конфликта избил и порезал отца

14.03.2018 13:05

 

11 марта в Покровском районе произошёл конфликт между двумя криворожанами. В результате сын избил и ранил отца ножом. О случившемся около 22:00 правоохранителям сообщили неравнодушные горожане.

Полицейские прибыли на улицу Эдуарда Фукса. В подъезде одной из многоэтажек с первого по четвёртый этаж были следы крови. На подоконнике лестничной клетки лежал кухонный нож также со следами крови.

поножовщина

Как стало известно, 19-летний парень, который проходит службу по контракту, сообщил, что поссорился с отцом и избил его. 41-летнего мужчину госпитализировали в «тысячку». Предварительно, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа, разрыв левого лёгкого и перелом трёх рёбер с левой стороны.

На место для дальнейших разбирательств вызвали следственно-оперативную группу Покровского отделения полиции. // Первый городской

 

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