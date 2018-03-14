Скотланд-Ярд взял под охрану российских политэмигрантов в Лондоне

Ряду российских граждан, получивших политическое убежище и проживающих теперь в Великобритании, предоставлена охрана. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По словам собеседника газеты, после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля под его окнами стала дежурить полицейская машина. Он уточнил, что охрана предоставлена не только ему, но и другим политэмигрантам, при этом не назвав имен.

Ранее «Преступная Россия» писала, что Скотланд-Ярд начал проводить допросы опальных российских олигархов и других эмигрантов из РФ, интересуясь, не поступали ли в их адрес угрозы, либо сомнительные предложения, связанные с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии. По версии следствия, к инциденту причастна Россия.

Добавим, что накануне в Лондоне в своем доме был обнаружен мертвым экс-замгендиректора «Аэрофлота», бизнес-партнер Бориса Березовского Николай Глушков, заочно осужденный в России за мошенничество.

Пока британские правоохранители не связывают два инцидента, однако известно, что на теле Глушкова были обнаружены следы удушения, в связи с чем следствие не исключает версию насильственной смерти. // Преступная Россия