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Кабмин одобрил запрет на ввоз минудобрений из России

14.03.2018 13:25

Кабинет министров Украины одобрил запрет на ввоз минеральных удобрений. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания.

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%.

Кабмин

Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем, украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.

Позже, весной 2017 года Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным минэкономики Украины, на момент введения пошлин РФ была основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема. // 112.ua

 

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