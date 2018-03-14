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Под Киевом жестоко зарезали женщину – частного предпринимателя

14.03.2018 13:35

Погибшей нанесли больше десятка ранений

Жуткое убийство произошло в городе Фастове Киевской области. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, неизвестный нанес больше десяти колото-резанных ран 43-летней местной жительнице, частному предпринимателю. Правоохранители разыскивают злоумышленника и свидетелей.

Под Киевом зарезали женщину

"В полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями в медучреждение поступила женщина. Не приходя в сознание, от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Установили, что погибшая – мать троих детей, вдова, частный предприниматель. Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. У входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить удары ножом.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника. На месте преступления работали кинологи и криминалисты.

В группах города Фастова в соцсетях сообщают, что погибшая – Лилия Гордеева. Преступник якобы нанес ей 24 ножевых ранения. Предварительно, это мог быть мужчина ростом около 175-180 см в синей куртке с капюшоном. Также пишут, что убийство произошло около 16:00 во вторник у входа в садик "Теремок". // Сегодня

 

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