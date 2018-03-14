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Украинским спортсменам официально запретили выступать на соревнованиях в России

14.03.2018 13:46

Министр также призвал международные федерации не проводить соревнования на территории РФ

Украинским национальным сборным официально запретили принимать участие в спортивных мероприятиях на территории России. Соответствующий приказ сегодня подписал министр молодежи и спорта Игорь Жданов, сообщается на официальном сайте Министерства.

Министерство молодежи и спорта Украины

Указанным документов запрещается планировать и проводить учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора и участие членов национальных сборных команд Украины по видам спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории РФ.

Жданов пояснил, что приказ подписан в связи с недавним принятием т. н. закона о реинтеграции ОРДЛО. "Настоящее требует от нас более решительных действий", - отметил он.

Министр также призвал международные федерации не проводить соревнования на территории России.

Отметим, в июне текущего года в России пройдет Чемпионат мира по футболу, однако украинская сборная не будет принимать в нем участвовать, поскольку не сумела выйти из группы в отборочном этапе. Накануне Жданов сообщил о предстоящем бойкоте украинской сборной этапа Кубка мира по биатлону, который вскоре состоится в российской Тюмени. // 112.ua

 

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