Украинским спортсменам официально запретили выступать на соревнованиях в России

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Министр также призвал международные федерации не проводить соревнования на территории РФ
Украинским национальным сборным официально запретили принимать участие в спортивных мероприятиях на территории России. Соответствующий приказ сегодня подписал министр молодежи и спорта Игорь Жданов, сообщается на официальном сайте Министерства.
Указанным документов запрещается планировать и проводить учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора и участие членов национальных сборных команд Украины по видам спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории РФ.
Жданов пояснил, что приказ подписан в связи с недавним принятием т. н. закона о реинтеграции ОРДЛО. "Настоящее требует от нас более решительных действий", - отметил он.
Министр также призвал международные федерации не проводить соревнования на территории России.
Отметим, в июне текущего года в России пройдет Чемпионат мира по футболу, однако украинская сборная не будет принимать в нем участвовать, поскольку не сумела выйти из группы в отборочном этапе. Накануне Жданов сообщил о предстоящем бойкоте украинской сборной этапа Кубка мира по биатлону, который вскоре состоится в российской Тюмени. // 112.ua
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