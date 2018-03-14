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На Буковині контрабандисти намагалися звільнити затриманих прикордонниками поплічників

14.03.2018 14:07

Так, вчора під час конвоювання до підрозділу двох правопорушників, яких було затримано під час спроби переміщення сигарет до Румунії, група осіб намагалась втрутитися в діяльність прикордонників відділу «Селятин» Чернівецького прикордонного загону та звільнити своїх поплічників. Невідомі спробували трьома автомобілями заблокувати рух службового автомобіля правоохоронців.

В ході спроби блокування було ідентифіковано ряд осіб, які, за наявною інформацією, ймовірно, причетні до протиправної діяльності.

ДПСУ

За поданням начальника органу охорони державного кордону відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст. 345 ККУ, яка передбачає відповідальність за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з його службовою діяльністю.

На місце події прибули представники Національної поліції, тривають слідчі дії.

Стосовно затриманих чоловіків складено протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України та злісну непокору представникам правоохоронного органу. // ДПСУ

 

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