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Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН

14.03.2018 14:17

Премьер-министр Великобритании готовится объявить о санкциях против российских дипломатов

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Тереза Мэй. Фото: AFP

Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на неназванные источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке российских дипломатов.

Sky News предполагает, что посол России в Великобритании выслан не будет. // Сегодня

 

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