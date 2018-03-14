Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН

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Премьер-министр Великобритании готовится объявить о санкциях против российских дипломатов
Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на неназванные источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке российских дипломатов.
Sky News предполагает, что посол России в Великобритании выслан не будет. // Сегодня
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