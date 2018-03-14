Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН

Премьер-министр Великобритании готовится объявить о санкциях против российских дипломатов

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на неназванные источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке российских дипломатов.

Sky News предполагает, что посол России в Великобритании выслан не будет. // Сегодня