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Украину еще ожидают морозы и сильный снег

14.03.2018 14:38

В Украине 17-19 марта ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По данным Укргидрометцентра, ночная температура снизится до 10-16 градусов мороза, в южных областях - до 4-10 градусов мороза. Почти во всех регионах ожидается сильный снег и метель.

Синоптики предупредили о морозах и сильном снеге в Украине

В субботу 17 апреля в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см). В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см). Также ожидаются порывы ветра 15-22 м/с, на севере на дорогах гололедица.

В воскресенье 18 марта во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова 20-25 см). В Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см). В Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь. В Украине порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

В понедельник, 19 марта во Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см). В Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см). В юго-восточной половине страны порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах Украины гололедица. // УНН

 

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