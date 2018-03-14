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В российском СИЗО арестованному угрожали избиением за отказ голосовать на выборах

14.03.2018 14:50

В казанском СИЗО-1 арестованному пригрозили побоями за отказ голосовать на выборах президента, рассказала «Idel.Реалии» Ирина Ермолаева, сын которой содержится в этом СИЗО.

По словам женщины, ее 24-летний сын Ростислав Малахов отказался заполнить заявление на голосование по месту пребывания. Такие заявления, подчеркнула женщина, собирают со всех заключенных.

Картинки по запросу выборы Путина

В ответ сотрудники СИЗО, как известно матери, пригрозили избить арестованного. Кроме того, по словам Ермолаевой, в камеру к ее сыну направили «провокаторов».

Глава пресс-службы УФСИН Татарстана Инга Мазуренко назвала информацию о принуждении к голосованию ложной.

«Такое просто-напросто недопустимо. Мы связались с начальником СИЗО, где содержится этот молодой человек. Он сообщил, что никакое принуждение в учреждении просто невозможно. У нас все арестованные голосуют добровольно, заставлять их никто не имеет права», — сказали в пресс-службе.

Малахова обвиняют по нескольким статьям. Первое обвинение — в ложном доносе на сотрудника правоохранительных органов (часть 2 статьи 306 УК). Оно связано с тем, что Малахов написал заявление о насилии со стороны оперативников при задержании ночью 6 марта, но экспертиза не подтвердила эту информацию.

Втрое обвинение — в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК). Как считает следствие, Малахов был в сговоре с Романом Халиловым и Русланом Архиповым, которых ранее арестовали за убийство темнокожего студента Казанского федерального университета. По версии следствия, с 2016 года Малахов состоял в националистическом сообществе, организованном Халиловым.

Малахову также предъявили обвинение в возбуждении ненависти либо вражды (часть 1 статьи 282 УК) из-за аудиозаписи и изображения националистического характера «ВКонтакте». В феврале молодому человеку пребъявили новые обвинения — по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности через интернет) и по части 1 статьи 282.1 (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества).Малахов не признает свою вину по всем предъявленным обвинениям. // Медиазона

 

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