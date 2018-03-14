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В Майкопе мужчина зарезал брата у входа в здание автостанции (видео)

14.03.2018 15:02

 Следователи Адыгеи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на улице перед зданием автостанции в Майкопе. Пострадавший скончался от колото-резаных ранений, которые ему причинил родственник. Судя по опубликованной видеозаписи, никто из свидетелей не пытался помочь потерпевшему или хотя бы сообщить о преступлении в полицию.

В настоящее время 28-летний подозреваемый в убийстве задержан.
 
Следователи Адыгеи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на улице перед зданием автостанции в Майкопе. Пострадавший скончался от колото-резаных ранений, которые ему причинил родственникЕму инкриминируют ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"), сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.
 
Установлено, что 13 марта 2018 года в 19:35 подозреваемый, находясь напротив входа в здание автостанции возле рынка в Майкопе в состоянии алкогольного опьянения, напал на потерпевшего из личной неприязни. В тот момент пострадавший беседовал с водителем такси, намереваясь воспользоваться его услугами.
 
На опубликованных кадрах видно, что злоумышленник сначала прижал потерпевшего к машине, а потом нанес ему удар ножом в ногу. Испуганный таксист тут же уехал, а у раненого началось обильное кровотечение.
 
(18+) 

Прихрамывая, мужчина попытался убежать от убийцы. Потерпевший пересек улицу и сел на скамейку, однако нападавший снова приблизился к нему. Раненому снова пришлось убегать. Позднее пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от ранения в область подколенной впадины.
 
В кадр попали еще около десятка человек, которые могли видеть нападение. Один из очевидцев даже пошел в сторону подозреваемого и его жертвы, но вмешиваться не стал. "Ни один свидетель убийства не вызвал полицию", - подчеркивается в сообщении, размещенном в телеграм-канале СК РФ.
 
Как уточняет "Юга.ру", злоумышленник убил своего брата, с которым перед этим распивал алкоголь.
 
В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В рамках следствия назначены экспертизы. // NEWSru.com
 

 

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