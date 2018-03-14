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Поліцейські Києва викрили будинок розпусти, який працював під виглядом масажного салону

14.03.2018 15:27

Заклад із надання сексуальних послуг працював під виглядом масажного салону. Організатору злочинного бізнесу загрожує кримінальна відповідальність.

 Як розповів начальник управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Сергій Сотніков, отримавши оперативну інформацію про роботи борделю на вулиці Великій Васильківській, оперативники спільно із працівниками Голосіївського управління поліції провели санкціонований обшук:

«Ми затримали учасників закладу та організатора - 25-річну уродженку Сумської області, яка винайняла квартиру та облаштувала її ліжками. Далі підшукала дівчат, які надавали чоловікам інтимні послуги за гроші. Бордель був замаскований під салон із надання послуг еротичного масажу.  При цьому організаторка активно рекламувала його у мережі Інтернет, де в основному і шукала клієнтів».

Правоохоронці з’ясували, що п’ятеро жінок віком від 20-ти до 30-ти років за винагороду надавали сексуальні послуги. Відносно них працівники поліції склали протоколи за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України. За скоєння такого правопорушення жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі», - додав Сергій Сотніков.

Відділ комунікації поліції Києва 

Катерина Поліщук

 

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