Лондон отзывает приглашение Сергею Лаврову посетить Великобританию

Мэй заявила о том, что Великобритания не допустит дальнейших провокаций со стороны России и примет для этого все надлежащие меры

Лондон отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Великобританию. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе совета Нацбезопасности Великобритании, передает "112 Украина".

"Это не в наших интересах порвать любой диалог с Россией, но после того, что произошло в нашей стране, отношения не останутся такими, как они были. В частности мы отменяем приглашение министру иностранных дел России посетить Великобританию. Также мы введем новые меры, чтобы предупредить угрозу от враждебных государств. Конечно, есть такие процедуры, которые мы не можем объявить сейчас – это безопасность нашей страны. Но дальнейших провокаций со стороны России мы не позволим", - отметила Мэй.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Терезе Мэй с просьбой не давать оценки работе Лаврова:

"Лавров - российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России. Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе. Но ваш министр Борис Джонсон", - заявили в российском МИД.

Напоминаем, что Сергей Скрипаль, экс-офицер ГРУ РФ, был отравлен вместе со своей дочерью в британском Солсбери. Ранее в России он был осужден за государственную измену и сотрудничество с британской разведкой, однако позже помилован и обменен на группу разоблаченных российских шпионов.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ряд российских дипломатов будет выслан из страны в рамках мер, предпринятых в ответ на отравление Сергея Скрипаля.