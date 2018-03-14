Современные грузоперевозки – актуальность и стоимость услуги

Услуги грузоперевозок в современном мире получают все большую популярность. Сегодня для того чтобы осуществить перевозку вещей, оборудования, техники с места на место или отправить груз в другой город или страну, нет необходимости в долгих поисках транспорта, так как такие услуги предоставляются специальными транспортными компаниями. Выбор транспортных компаний достаточно большой. Причем ни одна не будет говорить о своих недостатка, а исключительно о достоинствах и приемлемых ценах.

Тем не менее, существует несколько критериев, которые действительно указывают на то, что услуги предоставляются профессионалами, надежной техникой и по доступной цене. Эксперты компании MTrans, которая предоставляет транспортные услуги с 1996 года, рассказывают какие критерии нужно учитывать при поиске компании для перевозки груза.

Критерии выбора компании, занимающейся услугами грузоперевозок

Учитывая то, что каждая современная транспортная компания работает в условиях здоровой конкуренции, можно сказать, что они борются за своих клиентов. Однако предпочтения следует отдавать организациям:

с наличием офиса или даже сети офисов по стране, с наличием официального сайта, а не только контактных телефонов и т.д.;

с наличием современных технических возможностей для осуществления эффективных и безопасных грузоперевозок. Имеется ввиду собственный широкий автопарк транспортных средств для грузоперевозок любых масштабов и габаритов груза, наличие погрузочной техники, разнообразие креплений для грузов. При этом можно доверить даже компаниям, которые по каким-либо причинам еще не успели обзавестись всей необходимой техникой и инструментами, но при этом у них есть надежный партнер, предоставляющий такие услуги;

с продолжительным временем работы на рынке;

с указанием стоимости за услугу. Причем это необязательно должна быть самая низкая цена. В данном случае все же играет роль качество предоставляемых услуг, сохранность и безопасность вашего груза. Лучше если грузоперевозчик сразу назовет фиксированную стоимость услуги;

с наличием всех необходимых элементов, например, упаковочного материала, инструментов, технологий для перевозки специфичных грузов и т.д.;

с квалифицированным, профессиональным, вежливым, пунктуальным и опрятным персоналом;

с наличием страховки груза.

Если есть необходимость воспользоваться услугами грузоперевозки, то лучше выбирайте грузовой автомобиль с гибробортом. Гидроборт – это специальное оборудование, которое монтируется на автомобиль и выступает в роли лифта для погрузки и выгрузки продукции.

Автомобиль с гиробортом:

обеспечивает поднятие тяжеловесных и габаритных грузов;

исключает повреждение груза при погрузке и выгрузке;

существенно сокращает время погрузки;

позволяет экономить на оплате работы грузчиков;

прекрасный вариант для погрузки специфических грузов;

стоимость услуги такого автомобиля доступна и практически не отличается от обычного грузового автомобиля.

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От чего будет зависеть цена на услугу по грузоперевозкам?

Стоимость грузоперевозок играет не последнюю роль при выборе надежной компании. Сразу отметим, за качественную услугу придется заплатить. И это будет далеко не самая низкая стоимость, так как в стоимость входят:

затраты на обслуживание и содержание транспортных средств;

налоги;

обновление автопарка;

стоимость топлива;

затраты на сервис и т.д.

Однако ключевую роль в стоимости грузоперевозок все же играет расстояние, на которое необходимо перевозить груз, маршрут, вид и специфика продукции, возможные риски, связанные со спецификой груза и т.д.