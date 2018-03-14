Великобритания вышлет 23 российских дипломата

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Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата, которые работают на разведку. Решение связано с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Кроме того, никто из британских министров и членов королевской семьи не приедет на чемпионат мира по футболу в Россию.
Дипломатам дали неделю для того, чтобы покинуть страну.
Лондон также отзывает приглашение в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова. При этом Мэй добавила, что не в интересах Великобритании полностью прекращать диалог с Россией.
Великобритания также ужесточит досмотр российских частных самолетов.
Мэй добавила, что обсуждала ситуацию вокруг отравления Скрипаля с президентом США Дональдом Трампа, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По ее словам, они договорились действовать сообща.
Великобритания также может принять другие меры, которые не будут опубликованы и представлены публично, добавила Мэй. // Дождь
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