В ДТП на Буковине погибли четыре женщины (фото)

Сегодня, 14 марта, около 10 часов утра в селе Новый Киселев Кицманского района Черновицкой области произошло столкновение грузового автомобиля МАN и легкового Hyundai Elantra.

На месте аварии. Фото: Нацполиция

"По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки шла на разворот из правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду", – сообщает полиция Черновицкой области.

В момент аварии в легковом автомобиле находились пятеро женщин в возрасте от 58 до 70 лет. В результате столкновения трое из них, в том числе и водитель, погибли на месте происшествия. Еще одна пострадавшая умерла по дороге в больницу в "скорой". С сотрясением головного мозга и переломом костей носа медики госпитализировали еще одну 70-летнюю пассажирку легковушки. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. // Сегодня