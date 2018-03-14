Генпрокурор анонсировал снятие неприкосновенности с Савченко в случае неявки на допрос

Генеральный прокурор Луценко намерен внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с депутата Савченко в случае ее неявки на допрос в Службу безопасности Украины 15 марта.

"Если народный депутат Савченко завтра (15 марта - ред.) снова не явится на допрос, я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности", – заявил он на заседании комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По его словам, в ходе рассмотрения данного дела станет видно "насколько мы близки к пропасти, как государство, которое находится в состоянии внешней и внутренней войны".

Напомним, внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана с оружием в зоне АТО. Он должен был состояться 13 марта.

По словам пресс-секретаря нардепа, Савченко вылетела в ПАСЕ, а запросы не получала. Тем временем, журналисты рассказали, что Савченко в ПАСЕ не было.

Кроме того нардеп от "Народного фронта", заместитель главы делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский заявил, что Савченко не присутствовала на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, потому что на 13 марта проходили только официальные заседания комитетов ПАСЕ в Париже.

Позже сама нардеп заявила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав прибыть в СБУ в случае личного оповещения. // Обозреватель