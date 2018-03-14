В Москве клиент отдал 1 млн. долларов в лжеобменник

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве и оперативники УВД по ЦАО задержали двоих мужчин, подозреваемых в дерзком мошенничестве с хищением одного миллиона долларов. Эти деньги исчезли из помещения, замаскированного под пункт обмена валют.

Фигуранты были пойманы при силовой поддержке Росгвардии, сообщает официальный сайт МВД РФ. В отношении задержанных москвичей в возрасте 43 и 46 лет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование началось после того, как в ОМВД России по Тверскому району Москвы поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что со своими знакомыми обратился в пункт обмена валют для того, чтобы поменять 1 миллион долларов США на российские рубли. "Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") УК РФ.

"Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс", - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В настоящий момент продолжается работа по установлению личностей других соучастников.

Добавим, с начала года это уже третье сообщение о хищении многомиллионных сумм при сделке с использованием "липовых" обменников. 13 февраля на Лесной улице бизнесмен пытался обменять 35,5 миллиона рублей на доллары. Встретившись возле помещения, где якобы располагался обменный пункт, потерпевший вручил деньги злоумышленнику, но тот сказал, что в кассе нет такой суммы в рублях, а потому предложил переместиться в банк на Мясницкой улице и дождаться там завершения сделки. При этом аферист, выдававший себя за менеджера "обменника", убедил доверчивого москвича оставить миллионы в обменном пункте.

По пути следования в банк валютчик рассказал клиенту, что сумма еще не собрана и необходимо подождать до 12:00, после чего предложил ему зайти в кафе "Шоколадница". Там сопровождающий добавил, что у него якобы разрядился телефон. Под этим предлогом он покинул помещение и скрылся. Исчезли и деньги, оставленные потерпевшим в обменном пункте.

А в январе сообщалось о розыске преступников, которые обманули еще 13 декабря 2017 года столичного менеджера. Тот зашел в обменник на Верхней Радищевской улице в Таганском районе. При себе у него было 138 миллионов 600 тысяч рублей, которые он собирался обменять на евро.

По данным полиции, у сотрудников пункта не было валюты в нужном количестве. Однако и отказываться от денежной операции они не хотели, решив похитить рублевые миллионы. С этой целью они выдали менеджеру взамен 138 миллионов четыре тысячи евро и "муляж, имитирующий почти два миллиона евро". // NEWSru.com