В Одессе пьяный лихач, уходя от преследования, убил пассажирку (видео)

В Одессе зафиксировано смертельное ДТП в спальном районе. Около часа ночи на дороге под Горбатым мостом возник конфликт между водителями, один из автомобилистов стал преследовать второго. Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"Убегая от преследования, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате женщина-пассажир погибла на месте, водителя авто доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств", – рассказали представители патрульных.

Водитель второго авто сообщил об опасном водителе, а также заснял погоню и само ДТП на видео, в деле он проходит как свидетель, говорят правоохранители.

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