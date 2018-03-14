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В Одессе пьяный лихач, уходя от преследования, убил пассажирку (видео)

14.03.2018 17:42

Конфликт между двумя водителями перерос в погоню со смертельным исходом

В Одессе зафиксировано смертельное ДТП в спальном районе. Около часа ночи на дороге под Горбатым мостом возник конфликт между водителями, один из автомобилистов стал преследовать второго. Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Картинки по запросу ДТП

"Убегая от преследования, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате женщина-пассажир погибла на месте, водителя авто доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств", – рассказали представители патрульных.

Водитель второго авто сообщил об опасном водителе, а также заснял погоню и само ДТП на видео, в деле он проходит как свидетель, говорят правоохранители. 

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