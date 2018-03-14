Украина наладила выпуск снарядов крупного калибра

На заводе "Артем" будут производить снаряды, которых остро не хватало артиллеристам

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем", которая входит в состав "Укроборонпрома", наладила выпуск 152-мм артиллерийских снарядов и успешно провела их огневые испытания.

Фото: Укроборонпром

Как заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин, новый осколочно-фугасный артиллерийский снаряд предназначен для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также для разрушения оборонительных укреплений и объектов.

В частности, снаряд предназначен для стрельбы из одной из крупнейших дальнобойных артиллерийских систем, которые есть на вооружении ВСУ – "Гиацинт".

"Кооперация предприятий Концерна позволила в кратчайшие сроки наладить производство артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ. Это важный шаг, повышающий боеспособность украинской армии", – заявил он.

Также Букин добавил, что снарядам предстоит пройти серию испытаний под руководством представителей Минобороны, и лишь после этого начнется их серийное производство. // Сегодня