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Российский оппозиционер Илья Яшин опубликовал доклад «Путин. Итоги. 2018»

14.03.2018 18:22

Оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Милов подготовили экспертный доклад под названием «Путин. Итоги. 2018», в котором подводятся итоги пребывания Владимира Путина во главе России.

Доклад продолжает серию публикаций, которыми занимался в прошлом политик Борис Немцов. Яшин был одним из соавторов его докладов.

Картинки по запросу «Путин. Итоги. 2018»

В публикации говорится, что под руководством Путина Россия не смогла измениться к лучшему за счет нефтяных доходов, а от правления президента выиграло только его окружение. Зависимость экономики от нефти усилилась, а на многие социальные расходы не хватает средств.

Доклад посвящен памяти Бориса Немцова. В основном авторы публикации основываются на данных из открытых источников.

Путин убеждает общество, что возродил свердержаву. На практике же он создал мафиозное государство, которое кормит криминальную элиту, унижая при этом основную массу населения и не оставляя россиянам никакой надежды на нормальное будущее.
ПУТИН. ИТОГИ

  • В 2008 году Борис Немцов опубликовал отчет «Путин. Итоги». Спустя два года вышла обновленная версия доклада «Путин. Итоги. 10 лет». Обе публикации были подготовлены в соавторстве с Владимиром Миловым. // Медуза

 

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