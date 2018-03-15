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Появились официальные разъяснения к похоронной «поправке Лозового»

15.03.2018 00:05

Правила захоронения в Украине остались прежними, изменился только субъект, который назначает экспертизу

Информация, которую активно распространяют СМИ, что с 15 марта разрешение на похороны будут предоставлять только после решения суда, не соответствует действительности.

С похоронами в Украине почти ничего не изменилось. Фото: politeka.net

"За новеллами Уголовно-процессуального кодекса Украины, любую экспертизу, в том числе судебно-медицинскую, с 15.03.2018 может назначать следственный судья, но только в рамках уголовного производства. То есть, в случаях насильственной смерти, и только после регистрации сообщения об уголовном правонарушении", – сообщает пресс-служба Апелляционного суда Ивано-Франковской области.

Ведь только эксперт может выдать врачебное свидетельство о смерти, наступившей вследствие травмы, отравления, поражения током, действия других внешних факторов, внезапной смерти младенцев и если личность умершего не установлена.

Если же человек умер естественной смертью, действие нововведений Уголовно-процессуального законодательства на процедуру выдачи разрешения для его погребения не распространяется. Правила захоронения в Украине не изменились, изменился только субъект, который назначает экспертизу: не следователь, а следственный судья.

Когда следователю придется обращаться к следственному судье с ходатайством о назначении экспертизы, то оно будет рассматриваться немедленно и без проволочек.

Заключение эксперта дается на основе акта судебно-медицинского исследования и результатов анализов, в месячный срок с момента назначения экспертизы, но тело отдается на погребение после завершения вскрытия. Проведение экспертизы на правила захоронения также не влияет. // Сегодня

 

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