У Польщі затримано трьох українців, які не вступилися за дівчину, яку ґвалтували поляки

Відомо, що ґвалтівниками були поляки, але серед тих, хто не заступився за 18-річну дівчину, є поляк і троє українців

Двоє чоловіків, яким було висунуто звинувачення у зґвалтуванні 18-річної жінки, найближчі три місяці проведуть у слідчому ізоляторі. «Суд позитивно розглянув клопотання прокуратури про застосування щодо цих чоловіків тимчасового арешту», - розповідає Onet Лідія Ткачишин, речниця окружної прокуратури в Лігниці.

За зґвалтування підозрюваним загрожує від 3 до 15 років ув’язнення, а ще чотирьом чоловікам, затриманим поліцією, за те, що вони не надали жінці допомоги, загрожує до трьох років ув’язнення. Їм заборонено спілкуватися з постраждалою і виїздити за межі Польщі.

Відомо, що ґвалтівниками були поляки, але серед тих, хто не заступився за жінку, є поляк і троє українців.

Масове зґвалтування жінки сталося в ніч з 10 на 11 березня в одній з квартир у Бєджиховій неподалік м. Польковіце в Нижній Сілезії.

«За кілька десятків хвилин після повідомлення [про злочин – ред.] працівники поліції затримали шістьох чоловіків, підозрюваних у цій справі», - повідомляє Onet Пшемислав Рибіковський з Повітової комендатури поліції в м. Польковіце.

«Слідство триває. Ми на його початковому етапі», - підкреслила Лідія Ткачишин. Дбаючи про постраждалу, слідчі не хочуть розголошувати подробиць справи. // Польське радіо