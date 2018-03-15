Нацполіція та ГПУ викрили злочинну групу у привласненні 11 мільйонів гривень з держбюджету

До складу групи входили колишній топ-менеджер ДП «Держекоінвест» та керівники двох комерційних структур. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру.

Працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції та Генеральної прокуратури України викрили злочинну схему розкрадання коштів державного бюджету та осіб, що її організували. Так, упродовж 2012-2014 років посадовими особами державного підприємства проводилися тендерні процедури щодо проведення робіт з утеплення об’єктів соціальної сфери на території України в межах Кіотського протоколу.

В подальшому з рядом комерційних структур, переможцями, були укладені відповідні договори. Після виконання необхідних робіт посадовими особами ДП «Держекоінвест» та керівниками товариств було підписано угоду про завершення проектів та проведення всіх розрахунків. Проте слідчі ГПУ та оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції встановили, що відомості про обсяг та вартість виконаних робіт не відповідають фактичним даним. Шляхом внесення недостовірної інформації та підроблення документів зловмисники заволоділи коштами державного бюджету, які були виділені нашій країні в межах Кіотського протоколу.

Наразі групі осіб, причетних до вчинення злочину, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Зокрема, колишньому керівникові ДП «Держекоінвест» та директорам ще двох комерційних структур. Сума коштів, якою заволоділи підозрювані, та сума завданих збитків становить понад 11,2 мільйона гривень.

Оперативники та слідчі проводять заходи по відшкодуванню державі завданих збитків.

Зловмисникам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки

Національної поліції України

тел. довіри(098) 103-96-59

dze@ekon.np.gov.ua