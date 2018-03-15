У Києві поліцейського викрили у вживанні та збуті амфетаміну

Співробітник управління поліції охорони купував психотропну речовину у свого знайомого, а потім перепродував її клієнтам. Крім того правоохоронці з’ясували, що поліцейський сам тривалий час вживає амфетамін.

Службою безпеки України було отримано інформацію щодо протиправних дій одного зі співробітників столичного Управління поліції охорони. Під час перевірки встановили, що 20-річний рядовий поліції, який працює менше року, займається збутом психотропної речовини.

За цим фактом прокуратурою Києва було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

СБУ спільно з працівниками Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було задокументовано закупівлю викритим поліцейським амфетаміну на суму 2 тисячі гривень. Спочатку поліцейський сам вжив речовину, а решту – сім грамів, збув клієнту. Вартість одного граму психотропу склала 400 гривень.

Затримали зловмисника з речовими доказами оперативники внутрішньої безпеки поліції, ГУБКОЗ ГУСБУ у місті Києві та Київській області, під процесуальним керівництвом прокуратури столиці, за сприяння керівництва поліції у місті Києві, після збуту ним чергової партії психотропної речовини.

Правоохоронці затримали і 20-річного киянина, постачальника амфетаміну поліцейському.

За місцем мешкання обох затриманих в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України проведено санкціоновані обшуки. В них виявлені грошові кошти, отримані від кримінального бізнесу, амфетамін, а також ваги для порошку. Разом з тим правоохоронці встановили, що викритий у злочинній діяльності поліцейський особисто вживає психотропну речовину останні два роки.

Наразі тривають заходи щодо оголошення фігурантам злочину підозри та обрання їм міри запобіжного заходу. Санкція ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України