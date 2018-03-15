В Хмельницкой области погорел на взятке офицер-военкоматчик

Сотрудник военкомата требовал деньги за отсрочку от службы в армии

В Хмельницкой области старший офицер одного из объединенных городских военных комиссариатов погорел на взятке в размере 8 тыс. гривен. Єти деньги военнослужащий требовал за "помощь" в решении вопроса об отсрочке от призыва на срочную службу в ВСУ.

"Отсрочка от службівармии полагалась брату заявительницы. При получении денег работника военкомата задержали на месте происшествия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения" – сообщают в пресс-службе Нацполиции Хмельницкой области.

Расследование проходит в рамках уголовного производства (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством). Виновному грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. // Сегодня