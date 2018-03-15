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В Праге разыскивают украинцев, которые в автобусе избили стрелявшего в них чеха (видео)

15.03.2018 08:48

Один из украинцев получил ранения.

В столице Чехии Праге в автобусе произошел конфликт между тремя пассажирами. По предварительной информации, словесная перепалка возникла между вероятными двумя украинцами с 51-летним чехом. Последнему что-то не понравилось и он вынул газовый пистолет.

Полиция разыскивает украинцев, которые в автобусе в Праге избили чеха с пистолетом

Что стало причиной конфликта, в полиции не сообщают. Однако украинцев они объявили в розыск – им грозит до трех лет заключения. Об этом сообщает Around Prague.

"Участников инцидента, вероятнее всего, граждан Украины, полиция объявила в розыск. Оба подозреваются в совершении уголовного преступления - нанесении тяжкого вреда здоровью. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в автобусе", - заявила представитель полиции Андреа Зоулова.

Инцидент произошел 13 марта в пражском автобусе № 244. 

Как видно из опубликованного видео, после словесной перепалки чех достал оружие, что разозлило украинцев, он выстрелил из пистолета, нанес ранения одному из украинцев, после этого на него сразу набросились и жестоко избили. Один из нападавших забрал пистолет. Оба скрылись с места происшествия. // ТСН

 

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