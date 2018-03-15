У Хмельницькому зловмисник знімав гроші з рахунків громадян за допомогою мобільного додатку

24-річний хмельничанин просив у громадян телефон нібито для того, щоб передзвонити, а сам швидко перекидав гроші з рахунку потерпілого на власну картку.

Працівники Хмельницького відділу поліції спільно з колегами із кіберполіції затримали раніше судимого хмельничанина, який перерахував на власний рахунок більше 30 тисяч з карток потерпілих громадян.

Зловмисник діяв за стандартною схемою: просив у випадкових знайомих телефон нібито для того, щоб зробити терміновий дзвінок. Потім він заходив у мобільний банківський додаток, змінював пароль доступу і швидко перекидав кошти з рахунків потерпілих на власну картку. Після цього повертав телефон жертві, яка й не здогадувалась, що завдяки своїй доброзичливості втратила усі заощадження.

Зараз зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі. Йому доведеться відповідати перед законом за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 361 (Незаконне втручання в роботу ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними і не довіряти цінні речі випадковим людям.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області