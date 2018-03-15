Смертельное ДТП в Одессе: участник нелегальных гонок убил двух пешеходов на тротуаре (видео)

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Семья погибшей в результате аварии на Балковской женщины получила видео с камер наблюдения.На записи зафиксирован момент аварии.
Напомним, смертельное ДТП произошло 11 марта, погибли двое пешеходов - мужчина и женщина. За рулем "Тойота камри" находился участник незаконных ночных гонок Константин Уманец.
"Сейчас пытаются сказать, что она на Балковской в два часа ночи с другом перебегала дорогу пьяная! На видео видно, что они шли по тротуару и освещение было, а машина мчалась на большой скорости! Очень хотим, чтоб виновный был наказан", - говорит подруга погибшей женщины.
Удар был такой силы, что тела отлетели на несколько десятков метров. Виновник аварии выпал из машины, но остался жив. Его с травмами забрала скорая.
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