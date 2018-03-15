На Прикарпатті сільського голову затримали при спробі одержання хабара у 100 тисяч гривень

Задокументували факт вказаного кримінального правопорушення працівники військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону, Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області та оперативні працівники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України.

Поліцейські встановили, що посадовець, за попередньою змовою з начальником відділу агропромислового розвитку однієї із райдержадміністрацій області, вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 100 тисяч гривень. Таку суму правопорушник вимагав за надання громадянину в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 14 га.

Поліцейські виявили та вилучили хабар в повному обсязі під час проведення огляду місця події.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, а також обшуки за місцем проживання та роботи фігурантів справи.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднані з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Поліцейські клопочуть про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції

в Івано-Франківській області