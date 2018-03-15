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В Латвии во время концерта арестовали, а затем депортировали из страны российских балалаечников

15.03.2018 10:16

В латвийском городе Вентспилс ансамбль балалаечников из России "Рязанская гармонь" был арестован на сцене во время концерта.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

В Латвии прямо во время концерта арестовали российских балалаечников, затем их депортировали из страны

“Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный — о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и повела нас со сцены. Очень жаль, "Яблочко" — наш главный хит”, — сообщил местной прессе художественный руководитель ансамбля Иосиф Шмулевич.

Полиция задержала россиян, в результате чего они были депортированы из страны с пятилетним запретом на въезд. Таможенники также переписали все номера балалаек, которым отныне запрещено пересекать латвийскую государственную границу.

 

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