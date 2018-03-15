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В Сочи уроженец Азербайджана убил пятилетнюю падчерицу

15.03.2018 10:25

 В городе-курорте Сочи Краснодарского края расследуют убийство малолетнего ребенка. В совершении этого преступления подозревается приемный отец погибшей девочки - азербайджанец, 28-летний Мурад Мирза оглы Шахмирзаев. Он уже дал признательные показания.

Пятилетняя Вероника Тришкина пропала в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи.
 
В городе-курорте Сочи Краснодарского края расследуют убийство малолетнего ребенка. В совершении этого преступления подозревается приемный отец погибшей девочки - азербайджанец, 28-летний Мурад Мирза оглы Шахмирзаев. Он уже дал признательные показания
13 марта она ушла из дома, расположенного на Главной улице этого села, и назад не вернулась. По сообщению МЧС, с 18:00 до 22:00 родственники вели самостоятельный поиск девочки в районе поселения, а потом обратились в полицию. 
 
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), сообщает официальный сайт краевого управления СК РФ.
 
В поисковой операции участвовало около 1000 человек: сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, волонтеры, казаки, лесники. Также были задействованы два квадрокоптера с тепловизорами, служебные собаки, которые взяли след и вывели спасателей к реке. Там к поискам подключились водолазы.
 
В рамках расследования был опрошен отчим Вероники Мурад Шахмирзаев, жена которого находилась в перинатальном центре, где рожала четвертого ребенка. Мужчина рассказал, что сидел дома с двумя детьми, а потом отошел к банкомату, чтобы снять наличные. Когда Мурад вернулся, Вероники якобы уже не было дома.
 
Шахмирзаев и его супруга, оставившая младенца в роддоме, подключились к поискам Вероники. Однако другие участники спасательной операции отмечали, что Мурад большого рвения не проявлял.
 
Вскоре отчим Вероники исчез и перестал отвечать на телефонные звонки. Некоторое время спустя его нашли на границе с Абхазией, в одном из хостелов. Оказалось, что на территории России он находится незаконно. Шахмирзаева решили проверить на полиграфе. В итоге он сознался в убийстве Вероники, сообщает "Макс Портал" со ссылкой на источники, близкие к следствию.
 
Со слов подозреваемого, Вероника стала плохо себя вести и капризничать, за что он несколько раз ударил девочку, а потом "уложил ее спать". Утром мужчина обнаружил, что Вероника не подает признаков жизни. Тогда он положил труп ребенка в сумку и отнес к берегу реки, где засыпал камнями, сообщает телеграм-канал СК РФ.
 
Известно, что семья Вероники недавно переехала в Сочи из Ростовской области. На учете как неблагополучная она не состояла. Однако в семье "были проблемы с деньгами и дисциплиной", отмечает "360". У Шахмирзаева и его жены накопился долг за коммунальные услуги. // NEWSru.com
 

 

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