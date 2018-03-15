В Украине вступили в силу новые сроки досудебного расследования

Самые тяжкие преступления нужно будет раскрыть за полтора года

В Украине вступили в силу нормы процессуальных кодексов относительно сроков досудебного расследования, которые предусматривает закон № 2147-VIII об изменениях в Хозяйственный, Гражданский процессуальный кодекс, кодекс административного судопроизводства Украины. Документ также вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Отныне срок досудебного расследования начнет истекать с момента внесения данных в Единый реестр досудебных расследований, а не момента уведомления о подозрении, как было раньше.

Следователи должны будут завершить расследование уголовного проступка максимум за полгода, уголовное преступление небольшой или средней тяжести - за год, а тяжкое или особо тяжкое преступление - по полтора года.

Без изменений оставили норму, согласно которой срок досудебного расследования может быть продлен, но общий срок не может превышать определенного срока со дня уведомления лицу о подозрении: - в совершении уголовного проступка - 2 месяцев, преступления небольшой или средней тяжести - полгода, совершении тяжкого или особо тяжкого преступления - года.

Чтобы провести обыск, следователь по согласованию с прокурором или прокурор обращается к следственному судье с соответствующим ходатайством. Согласно новой норме, в таком ходатайстве должно содержаться основание того, что у человека нельзя попросить предоставить необходимые вещи, документы и сведения добровольно. Если речь идет об орудиях уголовного нарушения, изъятых из оборота предметах и документах - такое обоснование не требуется.

Следователя, прокурора или иное должностное лицо обязали независимо от стадии обыска допускать защитника или адвоката. Вообще, обыски должны проходить в присутствии адвоката. Вместе с тем, если защитника нет в течение 3 часов - это не препятствие для проведения обыска. Обязательно нужно проводить аудио - и видеосъемку обысков.

Изменились нормы относительно проведения экспертизы - ранее речь шла об эксперте, теперь - также об экспертном учреждении, эксперте или экспертах.

Согласно нововведениям, экспертиза проводится по поручению следственного судьи или суда, предоставленным по ходатайству стороны уголовного производства. Следственный судья самостоятельно определяет эксперта или учреждение, которому необходимо поручить проведение экспертизы.

Новая причина закрытия уголовного производства - если истек новый срок досудебного расследования (6-18 месяцев) - кроме случая, когда лицу сообщили о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.

А вот если срок досудебного расследования истек и ни одному человеку не сообщили о подозрении - следователь, прокурор обязаны закрыть уголовное производство.

Если досудебное расследование преступления или уголовного проступка до момента сообщения лицу о подозрении невозможно закончить в срок 6-18 месяцев, указанный срок может быть неоднократно продлен следственным судьей по ходатайству прокурора или следователя, согласованного с прокурором, на сроки 2-6-12 месяцев.

Если вследствие сложности производства невозможно закончить досудебное расследование с дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка за полгода, его может продлить на 2 месяца районный/городской или другой приравненный к нему прокурор.

Если со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления досудебное расследование невозможно закончить за 12 месяцев, срок может быть продлен:

до трех месяцев - руководителем местной прокуратуры, заместителем генерального прокурора;

до шести месяцев - следственным судьей по ходатайству следователя, согласованным с руководителем региональной прокуратуры или его первым заместителем или заместителем, заместителями Генерального прокурора;

до двенадцати месяцев - следственным судьей по ходатайству следователя, согласованному с Генеральным прокурором или его заместителями.

Срок досудебного расследования преступления может быть продлен до 3 месяцев, если его невозможно закончить из-за сложности производства, до 6 месяцев - в результате особой сложности производства, до 12 месяцев - вследствие исключительной сложности производства.

Ходатайство о продлении срока досудебного расследования подается не позднее 5 дней до истечения установленного срока досудебного расследования. Если срок досудебного расследования завершился, его не восстанавливают. // 112.ua