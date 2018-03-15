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В Одесі шахраї намагалися незаконно заволодіти будинком чоловіка

15.03.2018 10:45

У рамках проведення оперативно-профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант» одеські правоохоронці затримали двох правопорушників, які намагалися незаконно заволодіти будинком одесита.

Працівники Портофранківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі отримали інформацію про те, що двоє осіб намагаються здійснити угоду купівлі-продажу нерухомого майна з використанням підроблених документів.

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У результаті проведення першочергових слідчих дій працівники поліції встановили особи та затримали зловмисників. Ними виявилися 30-річний громадянин однієї з сусідніх держав та 49-річний одесит.

Встановлено, що правопорушники дійсно намагалися здійснити операцію з купівлі-продажу будинку, використовуючи фіктивні документи. Проте, завдяки професійним діям правоохоронців, довести свій злочинний намір до кінця їм не вдалося.

Зараз за вказаним фактом розпочато розслідування за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Обох учасників злочину затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Приморський відділ поліції в м. Одесі

 

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