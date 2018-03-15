В Киеве орудовала супружеская воровская шайка

Мужчина признался, что совершил девять аналогичных преступлений на территории района

В столице за совершение квартирной кражи будут судить супружескую чету.

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Как сообщили в ГУ НП в столице, сообщники похитили бытовую технику, ювелирные украшения и банковские карточки и пытались скрыться, однако им помешали правоохранители.

Напомним, происшествие случилось в октябре прошлого года. Тогда оперативники заметили подозрительную парочку и решили проследить за ней. Впоследствии полицейские увидели, как неизвестные, отжав окно, проникли в помещение, откуда вынесли вещи.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали злоумышленников с поличным. Это 35-летний мужчина и 34-летняя женщина – местные жители, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Во время общения со следователями мужчина признался, что совершил девять аналогичных преступлений на территории района.

Материалы уголовного производства по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, вместе с обвинительным актом направлены в суд для избрания наказания злоумышленникам. Им грозит до шести лет лишения свободы. // Сегодня