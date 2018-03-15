Боевики «ДНР», создавшие ОПГ в Покровске, приговорены к 12 и 10 годам лишения свободы

В Красноармейском горрайонном суде вынесли приговор двум членам "ДНР", которые в 2014 году создали в Покровске Донецкой области ОПГ и совершали разбойные нападения на мирных граждан и предприятия, а также их подельникам. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Как сообщается, двое жителей Покровска в мае 2014 года, находясь в Донецке, вступили в состав "ДНР" и, получив оружие и боеприпасы, вернулись в родной город, где нашли ещё пятерых подельников в возрасте от 28 до 42 лет. Группировка в период с июля по декабрь 2014 года совершила 12 нападений, в результате которых завладела имуществом и денежными средствами общей суммой в 200 тыс грн.

Следствию удалось установить, что во время нападений преступники использовали камуфляжную форму и маски, в помещения проникали, разбивая окна, угрожали потерпевшим оружием, а также применяли пытки, чтобы вынудить их отдать имеющиеся деньги - в частности, резали руки и уши.

В результате следственных мероприятий у задержанных злоумышленников были изъяты автомат АК-74, пистолет ПМ, гранаты, патроны, а также камуфляжная форма.

Суд признал их виновными в совершении нападений. 32-летнего организатора группировки приговорили к 12 годам заключения, одного из его подельников - к 10 годам, ещё трое получили по 8 лет лишения свободы.

Ещё один участник ОПГ был отправлен судом на принудительное лечение по итогам судебно-психиатрической экспертизы. Что касается седьмого участника, то материалы, доказывающие его участие в нападениях, были выделены в отдельное уголовное производство, так как на сегодняшний день он все ёще находится в розыске. // 112.ua