Савченко кто-то пообещал освобождение украинцев «до начала соревнований в России или... где-нибудь»

Народный депутат Украины Надежда Савченко утверждает, что в ходе встреч в Страсбурге получила информацию о возможном освобождении украинских заложников в течение трех месяцев после выборов президента РФ, запланированных на 18 марта.

Об этом она сообщила во время брифинга, который транслировал "112 Украина".

"Я находилась в Европе, а именно в Страсбурге, - не в Совете Европы, в Парламентской ассамблее Совета Европы, а именно в европарламенте. Есть такая структура. Общалась я с европейскими политиками относительно освобождения наших пленных и политзаключенных из РФ. Я получила живую надежду, что в течение трех месяцев после выборов президента РФ до начала спортивных соревнований в России или где-нибудь, будет решен этот вопрос", - прокомментировала Савченко.

Также она выразила надежду на то, что во время обмена вернутся не только украинские пленные, но и политические заключенные: "Очень в это верю, - вернутся не только наши пленники, все, но и наши политические заключенные, которые ВР Украины утвердила в декларации, обнародовав фамилии 60 человек".